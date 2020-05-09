شكرا لقرائتكم خبر عن مطالب برلمانية بتسهيلات للفلاحين فى سداد قروض البنك الزراعى بسبب كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تقدم النائب رياض عبد الستار، ببيان عاجل موجه لرئيس مجلس الوزراء، ووزير الزراعة، بشأن تقديم تيسيرات فى السدد، وجدولة الديون وقروض الفلاحين المتعاملين مع البنك الزراعى، خاصة بعد أزمة فيروس كورونا وتضرر العديد من القطاعات يأتى على رأسها قطاع الزراعة الذى لحق بهم ضرر كبير نتيجة توقف عجلة العمل خلال الفترة السابقة وارتفاع أسعار مستلزمات لإنتاج.

وأوضح عضو مجلس النواب، ان هناك عدد من المزارعين تأثروا سلبا بالظروف الراهنة، خاصة صغار المزارعين، وتعثروا فى السداد سواء الحاصلين على القروض والمنح أو أولئك الحاصلين على سلف زراعية، وهناك بعض الحالات التى تراكمت عليها فوائد وغرامات التأخير، مما أثقل كاهلهم ولم يستطيعوا السداد وأصبحوا عرضة للحبس فى أى وقت.

ولفت عضو البرلمان، إلى أن الزراعة مقوم أساسى من مقومات الانتاج، والفلاح من الفئات الأكثر تضررا بسبب الظروف الراهنة، وإدخال الضمن ضمن حزمة القرارات الاقتصادية التى صدرت مؤخرا للتيسير على المواطنين سيساهم بشكل كبير فى تخفيف معاناتهم ومساعدتهم على تخطي هذه المحنة. Advertisements



الجدير بالذكر أن النائب هشام الحصرى، رئيس لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، قال إن الزراعة من أهم القطاعات التى تحظى باهتمام كبير، ولابد من ترجمة هذا الاهتمام فى صورة قرارات على أرض الواقع، خاصة وأن أى قرار من شأنه أن ينعكس على المواطن بشكل عاجل.