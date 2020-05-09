رئيس الوزراء الماليزي يبحث مع ترامب هاتفياً مستجدات أزمة كورونا

محمد اسماعيل - القاهرة - كوالالمبور- (أ ش أ):
بحث رئيس الوزراء الماليزي محي الدين ياسين، خلال اتصال هاتفي مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب آخر مستجدات أزمة فيروس كورونا المستجد.
وذكرت وكالة أنباء برناما الماليزية، اليوم السبت، أنه بالإضافة إلى التهنئة على تولي محي الدين منصب رئيس الوزراء، أكد ترامب أيضاً خلال المكالمة التي استغرقت 30 دقيقة، التزامه بمواصلة علاقة التعاون الشامل بين ماليزيا والولايات المتحدة.
وقال رئيس الوزراء في منشور كتبه على صفحته الرسمية في موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: "تبادلنا الالتزام بأهمية تعاون المجتمع الدولي في الحد من التأثيرات المترتبة على تفشي هذه الجائحة، من حيث الحياة الاجتماعية والاقتصاد العالمي."
كما بحث الزعيمان القضايا التي تهم تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين بما فيها التعاون في مجال تطوير اللقاحات والأدوية فضلاً عن الحق المتساوي للحصول على لقاح ضد الكوفيد-19 لاحقاً.
وتبادل الجانبان خلال الاتصال سبل الدعم والاتفاق على ضمان استمرارية سلسلة توريد الإمدادات الضرورية والأخرى لا سيما في ظل الأزمة الصحية العالمية.
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