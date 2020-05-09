بالصور.. ولادة قيصرية ناجحة لمريضة بكورونا في مستشفى عزل العجمي

محمد اسماعيل - القاهرة - الإسكندرية- محمد البدري:

أجرى الفريق الطبي بمستشفى العجمي النموذجي، صباح اليوم السبت، عملية ولادة قيصرية ناجحة لمصابة بفيروس كورونا المستجد لتكون ثاني حالة تضع مولودها داخل العزل.

قالت الدكتورة ميرفت السيد مدير مستشفى العزل بالعجمي، إن المستشفى شهد فجر اليوم حالة ولادة قيصرية لسيدة مريضة بفيروس كورونا، بعد أن جرى استقبالها أمس كحالة جديدة داخل العزل.

وأضافت لـ"الخليج 365"، أن حالة الأم والمولود مستقرة، لافتة إلى أن العملية جرت تحت إشراف طاقم العمل الطبي المكون من كل من وليد مختار استشاري التخدير، محمد سعيد و محمد أمين حامد، أخصائي النساء والتوليد، ومن طاقم التمريض محمد إبراهيم، محرم حشيش و إبراهيم وردة.

وأشارت الدكتورة ميرفت، إلى أن الحالة تعد الثانية التي تجري بمستشفى العزل بشكل عام.