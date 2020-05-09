مصرع تلميذ في حادث تصادم بسوهاج

محمد اسماعيل - القاهرة - سوهاج– عمار عبدالواحد:

لقي تلميذ مصرعه، اليوم السبت، في حادث تصادم بين سيارة نقل ودراجة بخارية بناحية قرية المزالوة دائرة مركز شرطة سوهاج.

تلقى مدير أمن سوهاج، اللواء حسن محمود إخطارًا من مركز شرطة سوهاج بوقوع حادث تصادم وسقوط متوفي بناحية المزالوة دائرة المركز.

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تبين أنه أثناء سير سيارة نقل قيادة "نشأت. م" 45 عامًا سائق ويقيم بناحية الصوامعة شرق دائرة مركز أخميم، اختلت عجلة القيادة بيده واصطدم بدراجة بخارية سوهاج قيادة "محمود. أ" 44 عامًا عامل ويقيم بناحية المزالوة دائرة المركز.

نتج عن الحادث وفاة "مصطفى. م" 12 عامًا تلميذ، نجل قائد الدراجة البخارية.

جرى نقل الجثة لمشرحة مستشفى سوهاج العام، وحُرر محضر بالحادث، وتولت النيابة العامة التحقيقات.