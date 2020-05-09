"تعليم بورسعيد": تواجد 25% من قوة كل مدرسة لاستلام المشروعات البحثية

محمد اسماعيل - القاهرة - بورسعيد- طارق الرفاعي:

قال دكتور نبوي باهي، وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة بورسعيد، اليوم السبت، إنه جرى الإبقاء على 25% من قوة كل مدرسة لاستلام المشروعات البحثية من الطلاب وفق الجداول المعلنة.

وأكد " باهي" على جاهزية الإدارات التعليمية والمدارس لاستلام المشروعات البحثية من طلاب الصف الثالث الابتدائي وحتى الثالث الإعدادي، ورقيا لكل حالات الدمج والتربية الخاصة وطلاب المنازل، بالإضافة إلى من تعذر في تسليم المشروع الخاص به إلكترونيا.

وأشار وكيل الوزارة إلى أنه شدد على قيادات المديرية ومديري الإدارات بتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والتطهير المستمر للمدارس، للوقاية من فيروس كورونا المستجد، وحماية أبنائنا الطلاب والعاملين بالمدارس.