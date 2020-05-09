"تايمز": بريطانيا ستعزل كل القادمين من الخارج

ذكرت صحيفة "تايمز" أن رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون سيعلن يوم الأحد عن إلزام كل المسافرين القادمين إلى البلاد بالبقاء في الحجر الصحي لمدة أسبوعين وقاية من فيروس كورونا.

وأوضحت الصحيفة أنه "سيتعين على الركاب الذين يصلون إلى المطارات والموانئ بمن في ذلك البريطانيون العائدون من الخارج البقاء في عزل

ذاتي لمدة 14 يوما".

وأضافت أنه سيتعين على المسافرين أن يقدموا لدى وصولهم عنوان المكان الذي سيقضون فيه العزل الذاتي.

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وحسب الصحيفة، فإنه سيتم استثناء المسافرين القادمين من إيرلندا وجزر القنال الإنجليزي وجزيرة مان إضافة إلى سائقي الشاحنات الذين

ينقلون إمدادات مهمة.

وأشار التقرير إلى أنه سيتم إجراء مراجعات فورية، وسيتم فرض غرامات على من يثبت خرقهم للقواعد، تصل إلى ألف جنيه أو حتى الترحيل.

ومن المنتظر أن يعلن جونسون تخفيفا محدودا جدا لتدابير العزل العام التي تفرضها بريطانيا هذا الأسبوع، في محاولة لضمان عدم حدوث ذروة ثانية للإصابات في بلد تجاوز عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا فيه 212 ألف حالة حتى الآن.