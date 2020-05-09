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18 إصابة جديدة بكورونا في كوريا الجنوبية

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أعلنت كوريا الجنوبية تسجيل 18 إصابة جديدة بفيروس المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية، ليصبح إجمالي الإصابات بالفيروس 10.840.

وقالت المراكز الكورية لمكافحة الأمراض والوقاية منها اليوم السبت، إن  الـ18 مصابا بالفيروس هم ممن تواصلوا مع المريض، الذي زار الحانات والملاهي الليلية في منطقة إيتاون في سيئول، خلال عطلة الأسبوع الماضي، ومن

بين حالات الإصابة الجديدة 3 أجانب وضابط بالجيش.

وقام المريض البالغ من العمر 29 عاما، والذي تعتبر السلطات الصحية أنه المريض الأول في تلك الإصابات الجماعية، بزيارة خمس حانات وملاه ليلية في إيتاون، من ليلة الجمعة إلى الساعات الأولى من

صباح السبت الأسبوع الماضي.

وتبين أن أكثر من 12 حالة من بين الحالات الجديدة زاروا تلك الحانات، ويخشى أن يرتفع هذا العدد بالنظر إلى أنه قد زار تلك الحانات ما لا يقل عن 1.510 أشخاص.

وأدت هذه التطورات إلى رفع حالة التأهب إلى الدرجة القصوى لدى السلطات والشعب، لاحتمال تفشي المرض بصورة أكبر وسط تخفيف إجراءات التباعد الاجتماعي الذي بدأ في وقت سابق من هذا الأسبوع.

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