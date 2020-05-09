أظهرت بيانات لجنة الصحة الوطنية في الصين اليوم السبت تسجيل إصابة جديدة واحدة بفيروس كورونا يوم الجمعة، دون تغيير عن يوم الخميس.
وذكرت اللجنة في بيان أنهتم تسجيل حالة إصابة واحدة واردة من الخارج في الثامن من مايو أيار.
وقالت اللجنة أيضا أنه تم تسجيل 15حالة إصابة جديدة دون أعراض يوم الجمعة مقابل 16 حالة يوم الخميس.
وجاء في بيان اللجنة أن العدد الإجمالي لإصابات الفيروس في الصين يبلغ الآن 82887 بينما لا يزال عدد الوفيات دون تغيير عند 4633.
كانت هذه تفاصيل خبر الصين تسجل إصابة جديدة بكورونا و15 حالة دون أعراض لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.