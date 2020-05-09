الصين تسجل إصابة جديدة بكورونا و15 حالة دون أعراض

أظهرت بيانات لجنة الصحة الوطنية في الصين اليوم السبت تسجيل إصابة جديدة واحدة بفيروس كورونا يوم الجمعة، دون تغيير عن يوم الخميس.

وذكرت اللجنة في بيان أنه

تم تسجيل حالة إصابة واحدة واردة من الخارج في الثامن من مايو أيار.

وقالت اللجنة أيضا أنه تم تسجيل 15

حالة إصابة جديدة دون أعراض يوم الجمعة مقابل 16 حالة يوم الخميس.

وجاء في بيان اللجنة أن العدد الإجمالي لإصابات الفيروس في الصين يبلغ الآن 82887 بينما لا يزال عدد الوفيات دون تغيير عند 4633.