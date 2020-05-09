الكويت تؤكد عمق العلاقات المتجذرة مع مصر

اكدت الحكومة الكويتية عمق العلاقات المصرية الكويتية، حيث قال المتحدث الرسمي باسم الحكومة الكويتية طارق المزرم إن العلاقات الكويتية المصرية متجذرة. وطالب في مؤتمر صحفي بثه تليفزيون الكويت على الهواء مباشرة بضرورة عدم اختزال تلك العلاقات في موضوع ايواء مخالفي الإقامة مشيرا الى ان الذين كانوا في تلك المراكز من عدة جنسيات، مؤكدا ان وزارة الخارجية تقوم بجهد جبار في تعزيز العلاقات الدبلوماسية.

جاء ذلك في الوقت الذي أعلنت فيه الحكومة الكويتية حظرا كليا وشاملا في جميع انحاء الكويت اعتبارا من غد الاحد 10 مايو وحتى 30 مايو الحالي. وفي هذا الاطار أعلن نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية وزير الدولة لشئون مجلس الوزراء الكويتي أنس الصالح، استثناء القطاعات الخدمية الحيوية في الدولة، ومن بينها وزارات الكهرباء، والنفط، والبلدية من قرار الحظر الشامل، بالإضافة إلى شركات القطاع الخاص التي

تخدم هذه الأنشطة الحيوية. وأضاف الصالح في مؤتمر صحفي عقده عقب اجتماع مجلس الوزراء الاستثنائى، مساء الجمعة، بالمركز الإعلامي بقصر السيف أن قرار الحظر الشامل تم اتخذه بعد تأمين كافة احتياجات المواطنين والمقيمين، مشيرا إلى أن هذا القرار هو آخر الإجراءات الاحترازية. ودعا جميع المواطنين والمقيمين إلى التعاون مع السلطات الأمنية المكلفة بتأمين الحظر الشامل، حفاظا على صحة جميع أفراد المجتمع الكويتي، واكد وزير الداخلية الكويتي تطبيق القانون على جميع من يخالف القرار. مشيرا إلى أنه عقب عيد الفطر المبارك، ستشهد الكويت العودة إلى الحياة الطبيعية تدريجيا، بعد تقييم السلطات الصحية الكويتية للأوضاع في البلاد.

ونفى الصالح ما تردد عن تحمل الحكومة الكويتية لتكاليف الحجر الصحي الخاصة بعدد من المخالفين الذين تم

تسفيرهم إلى بلادهم، مؤكدا أن الحكومة تحملت تكاليف سفر المخالفين، على أن يتم خصم تلك المبالغ من الشركات المسئولة عن هؤلاء العمالة، من خلال تسييل خطابات الضمان الخاصة بهم لدى وزارة الدولة للشئون الاقتصادية. وقال وزير الصحة الكويتي الشيخ الدكتور باسل الصباح، إن الإعداد لقرار الحظر الشامل بدأ منذ 6 أبريل الماضي، في حين تم الاتفاق على تطبيقه عقب انتهاء خطة (العودة الشاملة) الخاصة بإجلاء نحو 29 ألف مواطن كويتي من الخارج، والتي انتهت مساء الأربعاء الماضي، خاصة بعد أن اتضح أن 50% من المصابين بالفيروس، لا تظهر عليهم أعراض المرض، ووجود صعودا طرديا لأعداد المصابين المخالطين الكويتيين. ودعا الصباح جميع المواطنين والمقيمين في الكويت، إلى التعاون مع السلطات الصحية والأمنية في البلاد خلال فترة الحظر الشامل، لافتا إلى أنه سيكون هناك انفتاحه في الحياة عقب انتهاء فترة الحظر في 30 مايو الجاري.

وشدد على أن وزارة الصحة الكويتية، قدمت توصياتها لمجلس الوزراء، بعد دراسة كل الخيارات وتقديم الأبسط والأنسب وما تتطلبه الضرورة، مؤكدا في الوقت نفسه، استمرار القدرة الاستيعابية لعزل المرضى المصابين بفيروس كورونا.