روسيا… تسجيل 104 وفيات و10817 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد

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وسجلت روسيا الجمعة أكثر من عشرة آلاف إصابة جديدة بفيروس كورونا لليوم السادس على التوالي، ما يرفع الحصيلة الإجمالية للإصابات المؤكدة إلى 187 ألفا و869. وبات التساؤل هل يعد هذا البلد مركزا جديدا لتفشي الوباء؟

ورصدت جامعة “جونز هوبكنز” الأمريكية استقرارا في معدل الإصابات الجديدة بفيروس كورونا في العالم خلال اليوم الماضي، مع اقتراب الحصيلة التراكمية للمصابين من 4 ملايين شخص.