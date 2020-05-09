احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.إشتراك
وسجلت روسيا الجمعة أكثر من عشرة آلاف إصابة جديدة بفيروس كورونا لليوم السادس على التوالي، ما يرفع الحصيلة الإجمالية للإصابات المؤكدة إلى 187 ألفا و869. وبات التساؤل هل يعد هذا البلد مركزا جديدا لتفشي الوباء؟
ورصدت جامعة “جونز هوبكنز” الأمريكية استقرارا في معدل الإصابات الجديدة بفيروس كورونا في العالم خلال اليوم الماضي، مع اقتراب الحصيلة التراكمية للمصابين من 4 ملايين شخص.
كانت هذه تفاصيل خبر روسيا… تسجيل 104 وفيات و10817 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صوت لبنان وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.