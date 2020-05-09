كتب هاني نصر العربي في السبت 9 مايو 2020 10:16 صباحاً - انت الان تقراء خبر كوريا الشمالية تكثف استجابتها لخطر فيروس كورونا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أفادت وكالة الأنباء المركزية الكورية (KCNA) أن كوريا الشمالية تكثف ردها على "انتشار الفيروس الخبيث الواسع الانتشار"، وتقوم "بأنشطة مكافحة الوباء" لوقف انتشار فيروسات التاجية.

وذكرت وكالة الأنباء المركزية الكورية أن وزارة الصحة العامة في البلاد تحاول تطوير لقاح وتقوم بتخزين "المواد اللازمة للعمل الطارئ لمكافحة الوباء".

ووفقا لبيان وكالة الأنباء المركزية، الذي نشر يوم السبت، فإن لجنة خاصة "تكثف الرقابة والتوجيه بشأن الحجر الصحي، والإغلاق، والتفتيش، والتعقيم للتحقق بدقة من COVID-19".

لم تبلغ كوريا الشمالية منظمة الصحة العالمية عن أي حالات إصابة بفيروسات كورونا.

