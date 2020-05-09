كتب هاني نصر العربي في السبت 9 مايو 2020 10:16 صباحاً - انت الان تقراء خبر معدل البطالة في لوس أنجلوس يصل إلى 24٪ والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال عمدة المدينة إريك غارسيتي في مؤتمر صحفي يوم الجمعة إن معدل البطالة في لوس أنجلوس ارتفع من 4.7٪ في فبراير إلى أكثر من 24٪ في أبريل وفقًا لتقديرات المدينة.

وقال غارسيتي، في خطاب تناول التأثير الاقتصادي للفيروس التاجي: "هذه ليست مجرد أرقام، إنها أرواح وسبل عيش.. هؤلاء هم جيراننا وهم يتأذون."

وقد أبلغت مقاطعة لوس أنجلوس عن 30،296 حالة إصابة بالفيروس التاجي و1،468 حالة وفاة. قال غارسيتي إن بيانات هذا الأسبوع كانت "أقل فتكًا من الأسبوع الماضي".

وشجع غارسيتي السكان على إجراء الاختبار، حيث تم العثور على حالات بدون أعراض. وأضاف أن هذا مهم لتتبع الاتصال والوقاية من المرض.

Advertisements

وفقًا لـ غارسيتي، تمتلك لوس أنجلوس القدرة على اختبار 20000 شخص يوميًا، وقد استوفت العتبات الدنيا الأساسية التي وضعها الخبراء لمستويات مقبولة من الاختبارات اليومية اللازمة للنظر في خطوات إعادة الفتح.

وعلي صعيد اخر، قال مكتب إحصاءات العمل يوم الجمعة أن الاقتصاد الأمريكي فقد 20.5 مليون وظيفة في أبريل - وهو أكبر انخفاض مفاجئ منذ بدأت الحكومة في تتبع البيانات في عام 1939.

وتأتي هذه الخسائر بعد تخفيضات حادة في مارس أيضًا، عندما ألغى أرباب العمل 870 ألف وظيفة، حيث شهد هذين الشهرين تسريح العمال بشكل حاد للغاية.

