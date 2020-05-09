كتب هاني نصر العربي في السبت 9 مايو 2020 10:16 صباحاً - انت الان تقراء خبر الولايات المتحدة تسجل أكثر من 1،283،000 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

بحسب حصيلة جامعة جونز هوبكنز (JHU)، يوجد في الولايات المتحدة ما لا يقل عن 1،283،929 حالة إصابة مؤكدة بفيروس كورونا، بما في ذلك 77،180 حالة وفاة.

وأبلغت الولايات المتحدة عن 26906 حالة جديدة و1518 حالة وفاة إضافية، وفقًا لإحصاء JHU.

تشمل الارقام حالات من جميع الولايات الخمسين ومقاطعة كولومبيا وغيرها من الأراضي الأمريكية، بالإضافة إلى الحالات التي أعيدت إلى الوطن.