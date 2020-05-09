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الخارجية الأمريكية تحمل الحوثيين مسئولية أي تسرب من ناقلة صافر بالبحر الأحمر

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متابعات_ السعودية نيوز 0 تبليغ

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السبت 9 مايو 2020

قالت الخارجية الأمريكية إنه يجب على #الحوثيين أن يتعاونوا مع المبعوث الأممي إلى #اليمن ويسمحوا للأمم المتحدة بصيانة ناقلة النفط "صافر" التي يحتجزونها في مياه البحر الأحمر.

 

وأضافت: إذا حصل أي تسرب من ناقلة "صافر" فإن #الحوثيين سيتحملون وحدهم التكاليف الإنسانية في #اليمن والكارثة البيئية في البحر الأحمر

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