شكرا لقرائتكم خبر عن الخارجية الأمريكية تحمل الحوثيين مسئولية أي تسرب من ناقلة صافر بالبحر الأحمر والان مع التفاصيل

السبت 9 مايو 2020 قالت الخارجية الأمريكية إنه يجب على #الحوثيين أن يتعاونوا مع المبعوث الأممي إلى #اليمن ويسمحوا للأمم المتحدة بصيانة ناقلة النفط "صافر" التي يحتجزونها في مياه البحر الأحمر.

وأضافت: إذا حصل أي تسرب من ناقلة "صافر" فإن #الحوثيين سيتحملون وحدهم التكاليف الإنسانية في #اليمن والكارثة البيئية في البحر الأحمر

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