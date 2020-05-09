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مقتل وإصابة عدد من القيادات الحوثية البارزة خلال مواجهات مع الجيش في مأرب

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متابعات_ السعودية نيوز 0 تبليغ

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السبت 9 مايو 2020

سقط أمس عشرات القتلى الحوثيين بينهم ثمانية قيادات بارزة في مواجهات مع القوات الحكومية المسنودة من المقاومة الشعبية بجبهة صرواح، محافظة مأرب.

 

ووفق مصدر عسكري ميداني، لقيت ستة قيادات ميدانية لدى مليشيا الحوثي الارهابية بالاضافة الى عشرات العناصر مصرعها في جبهة صرواح بنيران القوات الحكومية والمقاومة الشعبية.

 

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وأضافت ان جميع القيادات الصريعة تنحدر من محافظة عمران، شمالي العاصمة اليمنية صنعاء الخاضعة لسيطرة المليشيا، وهم "ملازم أول خليل الغرباني، ملازم ثاني نجيب الغيلي ، وملازم ثاني كامل الفهد، وملازم ثاني محمد الشلال، وملازم ثاني محمد البوطري، وملازم ثاني حمود صباح".

 

وتابعت المصادر، ان المواجهات أسفرت عن مصرع وإصابة العديد من العناصر الحوثية على رأسها مسؤول هندسة ألغام المليشيا الحوثية في ذات الجبهة، المدعو "أبو عبدالله الشاوش"، إضافة إلى قائد المجاميع المهاجمة المدعو "خالد حسين الكحلاني".

 

وتشهد جبهات القتال مواجهات عنيفة في ظل تهاوي الصفوف الحوثية وتكبدها خسائر فادحة في الارواح والعتاد

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