شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الصحة الكويتي ينعى وفاة طبيب مصري بكورونا والان مع التفاصيل

السبت 9 مايو 2020 توفى أول طبيب مصري في الكويت، الجمعة، جراء إصابته بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19).

ونعى وزير الصحة الكويتى الشيخ باسل الصباح - فى تدوينة على صفحته الرسمية على موقع التدوينات القصيرة "تويتر"- الطبيب المصرى قائلا،: "إنا لله وإنا إليه راجعون، أعزى نفسى وكل الزملاء بوفاة الأخ الدكتور طارق حسين مخيمر، من أطباء الأنف والأذن والحنجرة فى مستشفى زين متأثرا بمضاعفات فيروس كورونا المستجد. رحمه الله وألهم أهله ومحبيه الصبر والسلوان".

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