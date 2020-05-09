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شكرا لقرائتكم خبر عن الجزائر: تسجيل 187 حالة إصابة بكورونا و5 وفيات والان مع التفاصيل
السبت 9 مايو 2020
سجلت وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات في الجزائر الجمعة، 187 إصابة و5 وفيات جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الاخيرة.
وذكر جمال فورار، المتحدث الرسمي للجنة العلمية لرصد ومتابعة تطورات وباء كورونا في اللقاء الصحفي اليومي، ارتفاع مجموع الوفيات إلى 488 حالة.
كما أشار فورار إلى أن العدد الإجمالي للإصابات وصل إلى 5369 منتشرة عبر كل مدن البلاد.
وكشف فورار، عن تعافي 144 حالة جديدة ليصل بذلك مجموع الأشخاص الذين تماثلوا للشفاء إلى 2467.
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