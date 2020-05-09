شكرا لقرائتكم خبر عن 1251 إصابة جديدة بكورونا في ألمانيا و147 وفاة والان مع التفاصيل

السبت 9 مايو 2020 أظهرت بيانات معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية في ألمانيا اليوم السبت ارتفاع عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا في البلاد 1251 إلى 168551 حالة.

كما ارتفع عدد حالات الوفاة 147 إلى 7369 حالة.

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