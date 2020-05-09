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وجهت امانة بغداد، السبت، مناشدة لابناء العاصمة بالتعاون معها في الحفاظ على الاشجار وعدم تقطيعها او حرقها لاي سبب كان.
وقالت الامانة في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه ان "عددا من الاشجار التي قمنا بزراعتها ورعايتها لسنوات عدة تعرضت للتقطيع الجائر من قبل ضعاف النفوس لا سيما ما حدث مؤخراً في شارع الدامرجي وشارع الامام موسى الكاظم وشارع الامام زين العابدين عليهما السلام في مدينة الكاظمية المقدسة".
واضافت ان "ذلك ادى بدوره الى تشويه منظر الشوارع وضياع جهد الاقسام الزراعية في الدوائر الخدمية".
كانت هذه تفاصيل خبر بالصور.. ما قام به 'ضعاف النفوس' في بغداد والامانة توجه مناشدة لابناء العاصمة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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