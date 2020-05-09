بالصور.. ما قام به 'ضعاف النفوس' في بغداد والامانة توجه مناشدة لابناء العاصمة

وجهت امانة بغداد، السبت، مناشدة لابناء العاصمة بالتعاون معها في الحفاظ على الاشجار وعدم تقطيعها او حرقها لاي سبب كان.

وقالت الامانة في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه ان "عددا من الاشجار التي قمنا بزراعتها ورعايتها لسنوات عدة تعرضت للتقطيع الجائر من قبل ضعاف النفوس لا سيما ما حدث مؤخراً في شارع الدامرجي وشارع الامام موسى الكاظم وشارع الامام زين العابدين عليهما السلام في مدينة الكاظمية المقدسة".

واضافت ان "ذلك ادى بدوره الى تشويه منظر الشوارع وضياع جهد الاقسام الزراعية في الدوائر الخدمية".

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