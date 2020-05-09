الصين تؤكد للعراق استعدادها لمكافحة وباء كورونا

اكد الرئيس الصيني لي كتشيانغ، السبت، لرئيس الوزراء مصطفى الكاظمي استعداد بلاده لمكافحة كورونا، فيما اعرب عن امله أن تشهد علاقات الشراكة بين البلدين المزيد من الارتقاء ونحو مستويات أعلى بما يخدم الشعبين الصديقين.
وقال مكتب الكاظمي في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه ان "رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي تلقى رسالة تهنئة من رئيس مجلس الدولة لجمهورية الصين الشعبية لي كتشيانغ، نقل فيها تهاني جمهورية الصين الشعبية حكومة وشعبا الى الكاظمي بمناسبة توليه رئاسة الحكومة".
واوضح كتشيانغ أن "العلاقات العراقية الصينية قد شهدت تطورا مستمرا في السنوات الاخيرة وحققت نتائج التعاون المثمرة في شتى المجالات، ومنها التعاون في مجال مكافحة وباء كورونا"، مؤكدا "روح التكاتف التي تسود علاقات الشراكة الإستراتيجية بين البلدين الصديقين".
وأكد كتشيانغ أن "الحكومة الصينية تولي اهتماما بالغا بتطوير العلاقات بين البلدين وأنها مستعدة لمواصلة هذا النهج مع الجانب العراقي في مكافحة وباء كورونا والمشاركة بنشاط البناء الاقتصادي والاجتماعي في العراق"، معربا عن امله أن "تشهد علاقات الشراكة بين البلدين المزيد من الارتقاء ونحو مستويات أعلى بما يخدم الشعبين الصديقين".
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