اتهم اهالي منطقة خرنابات التابعة لقضاء ابي غريب مدير بلدية القضاء بالاتفاق مع محافظة بغداد ، من اجل تحويل جنس اراضيهم الزراعية الى سكنية،، مطالبين الجهات المعنية بالتدخل العاجل لحل المشكلة.
محاولة سطو وبوضح النهار لانتزاع اراض زراعية تقدر مساحتها بمئتي دونم من مالكيها، هذا ماتسعى اليه بعض الجهات المتنفذة التي تروم جلب مستثمرين للسيطرة على الارض من خلال صفقة عقدها مدير بلدية قضاء خرنابات وقائممقامها مع محافظة بغداد، بحسب فلاحي المقاطعة الثالثة عشر في القضاء كشفوا بان بعض المسؤولين يسعون لتحويل جنس من زراعية لسكنية ومن ثم بيعها.
الفلاحون طالبوا الجهات الرسمية العليا بالتدخل فورا واعادة النظر والتحقق من الكتاب الصادر من قبل بلدية ابي غريب الى محافظة بغداد والقاضي بان اراضيهم ليست زراعية
الفلاحون طالبوا الجهات الرسمية العليا بالتدخل فورا واعادة النظر والتحقق من الكتاب الصادر من قبل بلدية ابي غريب الى محافظة بغداد والقاضي بان اراضيهم ليست زراعية
ويستمر مسلسل تحويل جنس الاراضي الى سكنية من زراعية منتجة ومثمرة، والذي طال اكثر من محافظة في البلاد من قبل بعض المتنفذين دون رادع .. ليبقى المتضرر الوحيد من هذه العملية هو الفلاح وارضه.
كانت هذه تفاصيل خبر بالفيديو فلاحون : هناك اتفاقات لتحويل جنس الاراضي الزراعية الى سكنية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.