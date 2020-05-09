بالفيديو فلاحون : هناك اتفاقات لتحويل جنس الاراضي الزراعية الى سكنية

محاولة سطو وبوضح النهار لانتزاع اراض زراعية تقدر مساحتها بمئتي دونم من مالكيها، هذا ماتسعى اليه بعض الجهات المتنفذة التي تروم جلب مستثمرين للسيطرة على الارض من خلال صفقة عقدها مدير بلدية قضاء خرنابات وقائممقامها مع محافظة بغداد، بحسب فلاحي المقاطعة الثالثة عشر في القضاء كشفوا بان بعض المسؤولين يسعون لتحويل جنس من زراعية لسكنية ومن ثم بيعها.الفلاحون طالبوا الجهات الرسمية العليا بالتدخل فورا واعادة النظر والتحقق من الكتاب الصادر من قبل بلدية ابي غريب الى محافظة بغداد والقاضي بان اراضيهم ليست زراعية

ويستمر مسلسل تحويل جنس الاراضي الى سكنية من زراعية منتجة ومثمرة، والذي طال اكثر من محافظة في البلاد من قبل بعض المتنفذين دون رادع .. ليبقى المتضرر الوحيد من هذه العملية هو الفلاح وارضه.