اردوغان يبعث برسالة الى الكاظمي

بعث الرئيس التركي رجب طيب اردوغان، السبت، رسالة الى رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، اكد من خلالها ان بلاده ستكون مع العراق من أجل وحدته وازدهاره ولديها الارادة لدفع العلاقات بين البلدين الى أبعد من ذلك.
واشار اردوغان، بحسب البيان أن "حكومة الكاظمي جاءت نتيجة للجهود المستمرة لتشكيلها، وتمنى أن تكون خيرا للشعب العراقي والمنطقة".
واعرب اردوغان، "عن ثقته التامة بنجاح الحكومة في مهمتها خلال هذه الفترة الصعبة التي يمر بها العالم أجمع وليس العراق فحسب".
واكد اردوغان أن "تركيا ستكون مع العراق من أجل وحدته وازدهاره ولديها الارادة لدفع العلاقات بين البلدين الى أبعد من ذلك بما يخدم مصالح الشعبين الجارين الصديقين"، مجددا "التمنيات للعراق حكومة وشعبا بالمزيد من الازدهار".
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