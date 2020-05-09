بالفيديو حكومة الكاظمي تلاقي ترحيبا عربيا ودوليا واسعا

بعد ساعات من منحها الثقة حظيت الحكومة الجديدة برئاسة مصطفى الكاظمي بدعم خارجي غير مسبوق، فبالإضافة للترحيب الداخلي واسع النطاق الذي حظيت به الحكومة الجديدة، فإنها قوبلت بأخر إقليمي ودولي اوسع.

اولى الردود العربية كانت للملكة العربية السعودية التي بعث ملكها سلمان بن عبد العزيز، وولي العهد محمد بن سلمان برقيات تهنئة للكاظمي تضمنت التمنيات له بدوام التوفيق، فيما عبرت خارجيتها عن دعم بلادها ووقوفها مع العراق واستعدادها للعمل مع الحكومة الجديدة.



فيما بعث امير قطر تميم بن حمد آل ثاني ونائبه عبدالله بن حمد آل ثاني ورئيس مجلس الوزراء خالد بن خليفة برقية تهنئة بمناسبة أداء الحكومة الجديدة اليمين الدستورية

لتليها مصر التي ابدت عن ترحيبها بالإعلان عن تشكيل حكومة الكاظمي، منوهة لاستعدادها لبذل الجهود كافة من أجل دعم الحكومة العراقية لتحقيق أهدافها.

واخرها رئيس البرلمان العربي مشعل السلمي الذي أكد على أهمية تعزيز علاقات العراق الرسمية والشعبية مع حاضنته العربية وتطوير مجالات أوسع للتعاون مع الدول العربية الشقيقة.



اما المواقف الاقليمية والدولية فكانت ابرزها لايران وعلى لسان وزير خارجيتها محمد جواد ظريف ، الذي اعلن دعم بلاده لتشكيل الحكومة العراقية الجديدة برئاسة الكاظمي، واستعدادها للتعاون وهو ما كرره سفيرها في بغداد إيرج مسجدي.

اما الولايات المتحدة الامريكية فبينت من خلال وزير خارجيتها مايك بومبيو دعمها لحكومة الكاظمي، مشيرة إلى تمديد إعفاء العراق من شراء الكهرباء من إيران لمدة 120 يوماً، وهي مهلة يحتاجها العراق بقوة خلال فصل الصيف، فيما تعد هذه المبادرة من جانب آخر أول أزمة تم حلها في أول يوم من حكومة الكاظمي.