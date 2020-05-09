كورونا يفرض كلمته على احتفالات روسيا بـ"عيد النصر"

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - تحتفل روسيا بمرور 75 عاما على انتصار القوات السوفيتية على ألمانيا النازية في الحرب العالمية الثانية، اليوم السبت، ولكن تفشي فيروس كورونا أجبرها على تقليص الاحتفالات التي تعد تعزيزا للكرملين.

وستقوم القوات الجوية الروسية بطلعات فوق أكثر من 47 مدينة، إضافة إلى قاعدتها العسكرية في سوريا بتشكيل كامل من الطائرات الحربية والطائرات الهليكوبتر بما في ذلك طائرات "سوخوي إس يو-57" المقاتلة التي لا ترصدها أجهزة الرادار وهي أكثر الطائرات الحربية الروسية تطورا.

وكان بوتين أعلن، الشهر الماضي، إلغاء العرض العسكري في موسكو بمناسبة حلول الذكرى الـ75 للنصر على النازية، وتأجيله إلى موعد آخر بسبب تفشي وباء فيروس كورونا.

وعن تأجيل العرض العسكري، أوضح المتحدث باسم الكرملين ديمتيري بيسكوف أنه "لم يكن قرارا سهلا بالنسبة للرئيس فلاديمير بوتين"، مؤكدا أن الاهتمام الأكبر لديه هو "صحة المواطنين".

وفي التاسع من مايو من كل عام، تحتفل روسيا بعيد النصر على النازية في الحرب العالمية الثانية.

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وبهذه المناسبة، التي يُدعى لها رؤساء وقادة دول، تجري عادة في العديد من المدن الروسية عروض عسكرية، أهمها العرض العسكري في الساحة الحمراء بالعاصمة موسكو.

وسيقوم بوتين في احتفال مقلص بوضع أكاليل من الزهور على نصب تذكاري للحرب خارج جدران الكرملين ويلقي كلمة.

وقالت وزارة الدفاع إنه سيتم إطلاق ألعاب نارية في أنحاء روسيا في الوقت الذي ما زال فيه معظم أنحاء البلاد في عزل عام.

وسجلت روسيا حتى أمس الجمعة 187859 حالة إصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، بالإضافة إلى 1723 حالة وفاة.