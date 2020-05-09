وكالة: قراصنة إيرانيون استهدفوا شركة "جيلياد" مصنعة عقار ريمديسيفير

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 9 مايو 2020

متابعات_ الخليج 365

كشفت أرشيفات على الإنترنت متاحة للجمهور راجعتها رويترز وثلاثة باحثين في أمن الإنترنت عن تورط متسللين مرتبطين بإيران في استهداف موظفين في شركة جيلياد ساينسيز الأميركية لصناعة الأدوية في الأسابيع الأخيرة وذلك مع سعي الشركة لطرح عقار لعلاج مرض كوفيد-19 الناجم عن الإصابة بفيروس كورونا.



وطبقا لنسخة تمت أرشفتها على موقع إلكتروني يستخدم في مسح العناوين الإلكترونية الخبيثة، فقد أُرسلت صفحة دخول على بريد إلكتروني زائفة مصممة لسرقة كلمات مرور إلى تنفيذي كبير في الشركة في إبريل/نيسان.

ولم يتسن لرويترز تحديد ما إذا كان الهجوم قد نجح. وقال أوهاد زايدنبرج كبير الباحثين في شركة كليرسكاي الإسرائيلية لأمن الإنترنت المعنية بتتبع نشاط التسلل الإلكتروني الإيراني وأجرت تحقيقا في الهجمات إن المحاولة جزء من جهد لجماعة إيرانية بهدف الوصول لحسابات بريد لموظفين في الشركة باستخدام رسائل تنتحل هويات صحفيين.

وذكر باحثان آخران في مجال أمن الإنترنت، غير مسموح لهما بالتحدث علنا، أن نطاقات وخوادم الإنترنت المستخدمة في محاولات التسلل الإلكتروني مرتبطة بإيران. ونفت بعثة إيران لدى الأمم المتحدة أي تورط في الهجمات.

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دواء ريمديسيفير

ويعد دواء ريمديسيفير الذي طورته شركة جيلياد من أكثر العلاجات التي تتم مراقبتها ودراستها لعلاج مرضى كورونا المستجد، وفقاً لبلومبرغ.

ويخضع عقار ريمديسيفير لتجربتين سريريتين على المرضى معتدلي الإصابة وشديدي الإصابة، وقالت جامعة شيكاغو إنها جربت الدواء على 125 مريضاً معظمهم يعانون من أعراض شديدة.

وقالت الباحثة كاثلين مولان أستاذة الأمراض المعدية بالجامعة، إن معظم المرضى خرجوا من المستشفى وتوفي اثنان فقط.

جدير بالذكر أن سهم جيلياد من الأسهم القليلة التي خالفت مسار السوق العالمية مع انتشار وباء كورونا، حيث ارتفع سعر السهم بنسبة 18% خلال 2020 وسط تفاؤل بشأن علاجاتها للفيروس، في حين انخفض مؤشر ستاندرد أند بورز بنسبة 13%