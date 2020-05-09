شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر تساؤلات تونسية حول دور مشبوه لتركيا في المنطقة والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - أثار نزول طائرة تركية في مطار جربة التونسي صباح أمس، تساؤلات وجدلاً واسعاً داخل الأوساط السياسية حول دور تركيا «المشبوه» في المنطقة وأحيا الخلافات بين حركة النهضة، التي يتزعمها راشد الغنوشي (إسلامية)، وعدد من الأحزاب المعارضة، التي تسعى إلى إقصاء تأثير تركيا وقطر على المشهد السياسي المحلي والإقليمي.



وأبدت بعض المواقع الإخبارية الليبية استغرابها إرسال تركيا مساعدات إلى ليبيا عبر تونس تحديداً، وعدم توجيهها مباشرةً إلى مطاري معيتيقة، أو مهبط الكلية الجوية في مصراتة، خصوصاً أن وكالة الأنباء التركية الرسمية نقلت عن وزارة الدفاع التركية، إعلانها عن تجهيز وإرسال شحنة مساعدات إلى تونس لدعم جهود مكافحة جائحة «كورونا»، لكن بدون ذكر ليبيا، وهو ما خلق شكوكاً إضافية حول محتوى هذه الشحنة

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