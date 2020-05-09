أمريكا تسجل أكثر من 1600 وفاة بكورونا خلال 24 ساعة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 9 مايو 2020

متابعات_ الخليج 365

سجلت الولايات المتحدة الأمريكية، السبت، أكثر من 1635 وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع بذلك إجمالي عدد وفيات الجائحة في البلاد إلى أكثر من 77 ألفاً، بحسب إحصائية جامعة جونز هوبكنز.



وهناك في الولايات المتحدة أيضا أكثر من 1,28 مليون إصابة تم تشخيصها رسميا (29079+ في غضون 24 ساعة)، ونتيجة تفشي فيروس كورونا خسر الاقتصاد الأمريكي 20.5 مليون وظيفة خلال شهر أبريل/نيسان الماضي، وهو رقم غير مسبوق.

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كما ارتفعت نسبة البطالة إلى 14.7% مسجلة أعلى مستوياتها منذ الثلاثينيات، وفق ما أظهرت أرقام وزارة العمل أمس الجمعة.

وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أمس الجمعة، إن تفشي فيروس كورونا المستجد سينتهي حتى دون التوصل للقاح.

وأضاف ترامب، في مؤتمر صحفي حول تطورات مكافحة الفيروس، أنه يشعر بالرضا إزاء الإجراءات الاحترازية داخل مبنى البيت الأبيض ضد فيروس كورونا المستجد.

وأشار الرئيس الأمريكي إلى أن أعداد الوفيات الناجمة عن الفيروس في الولايات المتحدة قد تبلغ نحو 95 ألف شخص.