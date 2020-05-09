الأرجنتين تمدد إجراءات الحجر الصحي بالعاصمة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 9 مايو 2020

متابعات_ الخليج 365

قال الرئيس الأرجنتيني ألبرتو فرنانديز، السبت، إنه سيتم مد حجر صحي يغطي العاصمة بوينس أيرس، ولكن سيتم تخفيف القيود في باقي أنحاء البلاد، والتي تهدف إلى منع انتشار فيروس كورونا.



وبدأ العزل الصحي العام في ثاني أكبر اقتصاد بأمريكا الجنوبية في 20 مارس/آذار الماضي، وسيتم تمديده في العاصمة حتى 24 مايو/أيار الجاري.

وسجلت الأرجنتين حتى الجمعة 5611 حالة إصابة مؤكدة بفيروس كورونا و293 حالة وفاة.

وتسعى الحكومة الأرجنتينية للحصول على دعم مالي بقيمة 4 مليارات دولار من مصرف التنمية الإقليمي "سي إيه إف" على مدار 4 أعوام، لدعم جهودها في مكافحة فيروس كورونا.

Advertisements

وستستخدم تلك الأموال في تشجيع السياسات الاجتماعية وإعادة تنشيط الاقتصاد، حسب وكالة بلومبرج للأنباء.

ومن المتوقع أن تحصل الأرجنتين على 900 مليون دولار من هذا المبلغ خلال 2020.

وخفضت الأرجنتين توقعاتها الاقتصادية لعام 2020 بشكل حاد، بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

وبحسب تحليل للحكومة، يتوقع أن ينكمش الاقتصاد بنسبة 6.5% هذا العام، مع تعثر النشاط بسبب إجراءات العزل العام في البلاد وضعف الطلب العالمي.

وكانت الحكومة توقعت في مارس/آذار أن ينكمش الاقتصاد بين 1.0% و1.5%.