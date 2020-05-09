شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر وزير الصحة الكويتي: الاستعجال في تطبيق الحظر الكلي سببه زيادة الحالات والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - أوضح وزير الصحة الكويتي، الدكتور باسل الصباح، أن زيادة الحالات وعدم الالتزام بالاشتراطات الصحية دفعا الحكومة إلى الاستعجال في تطبيق الحظر الكلي اعتباراً من يوم الأحد المقبل حتى نهاية الشهر الجاري.



ووفقاً لما نشره موقع «القبس» الإلكتروني، فإن تغيير خطة الحظر في الكويت من أسبوعين إلى 3 أسابيع استند إلى التقارير الطبية، وجاء تحسباً من خروج الوضع عن السيطرة، إذ كان من المقرر أن تقتصر فترة الحظر على أسبوعين ابتداءً من العشر الأواخر إلى نهاية العيد، إلا أن تزايد الأعداد بشكل كبير خلال الأيام الثلاثة الماضية دفع الحكومة الكويتية إلى عقد اجتماع طارئ اليوم، لاعتماد خطة الحظر الشامل الممتدة إلى ثلاثة أسابيع.

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