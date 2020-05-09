شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الكويت تعلن الحظر الشامل لكبح «كورونا» والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - أعلنت الكويت، أمس، أنها ستبدأ تطبيق حظر شامل في أنحاء البلاد، بدءاً من يوم غدٍ الأحد وحتى 30 من شهر مايو الجاري، في محاولة لكبح انتشار فيروس كورونا المستجد. وقال الناطق الرسمي باسم الحكومة الكويتية، طارق المزرم، إنه وبناء على توجيه السلطات الصحية، فقد قرر مجلس الوزراء تطبيق الحظر الشامل في البلاد.



وفي وقت سابق من يوم أمس، أعلنت وزارة الصحة الكويتية تسجيل 641 إصابة جديدة بالفيروس ليرتفع إجمالي الإصابات في البلاد إلى 7208. كما سجلت 3 وفيات جديدة، ليرتفع إجمالي الوفيات في الكويت إلى 47، مقابل شفاء 85 مصاباً ليرتفع إجمالي المتعافين إلى 2466. ونعى وزير الصحة، وفاة أحد أطباء الأنف والأذن والحنجرة، بعد إصابته بالفيروس أثناء معالجة المرضى.

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