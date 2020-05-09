وزارة الداخلية السعودية تعتمد لائحة تصنيف مخالفات التجمعات

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 9 مايو 2020

متابعات_ الخليج 365

اعتمدت وزارة الداخلية السعودية لائحة تصنيف المخالفات والعقوبات للتجمعات للحد من تفشي فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، وبلغت العقوبات ما بين 10 آلاف و100 ألف ريال.



وشملت اللائحة، حسبما ذكرت صحيفة "عكاظ"، التجمعات العائلية، وتعني تجمُّع أكثر من أسرة داخل المنازل أو الاستراحات أو المزارع، إذ بلغت عقوبتها 10 آلاف ريال، والتجمعات غير العائلية، وهي أي تجمع لأهل الحي الواحد داخل المنازل أو الاستراحات أو المزارع أو المخيمات أو المناطق المفتوحة، ووصلت غرامتها إلى 15 ألف ريال.

Advertisements

وتطرقت اللائحة إلى التجمعات في المناسبات الاجتماعية، كالأفراح والعزاء والندوات، التي قدَّرت غرامة مخالفتها بـ30 ألف ريال، وكذلك التجمعات العمالية داخل المنازل أو المباني تحت الإنشاء، وعقوبتها 50 ألف ريال، إضافة إلى التجمعات في المحلات التجارية بما يتجاوز الأعداد المنصوص عليها، وغرامتها 500 ريال عن كل شخص زاد على الأعداد المنصوص عليها بما لا يزيد على 100 ألف ريال.

ونصت اللائحة، في حال تكرار أي من المخالفات السابقة، على مضاعفة العقوبة الموقعة في المرة الثانية على منشآت القطاع الخاص مع إغلاقها لمدة 6 أشهر، وإحالة المسؤول إلى النيابة العامة.

ويتولى ضبط التجمعات، بجميع صورها وأشكالها، وفقاً للائحة، وحدات أمنية تُخصَّص لهذا الغرض، إلى جانب الجهات المشرفة على القطاع الخاص.