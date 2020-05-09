شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر السودان يسجل 181 إصابة جديدة بكورونا و7 وفيات والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - أعلنت وزارة الصحة السودانية تسجيل 7 حالات وفاة، بالإضافة إلى 181 إصابة جديدة بفيروس " كورونا " المستجد، لترتفع بذلك الحصيلة الإجمالية للجائحة إلى 1111 إصابة، و59 وفاة.



فيما بلغت حالات الشفاء 102 حالة.

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