شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر ولاية أمريكية تقرر التصويت في انتخابات الرئاسة بالبريد جراء كورونا والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 9 مايو 2020 متابعات_ الخليج 365 أصبحت كاليفورنيا أول ولاية أمريكية تأمر بالاقتراع عبر البريد بالنسبة لجميع الناخبين المسجلين لانتخابات نوفمبر الرئاسية كنتيجة لجائحة فيروس كورونا.

Advertisements وأعلن حاكم الولاية جافين نيوسوم عن الخطوة خلال مؤتمر صحفي عقد اليوم الجمعة، قائلا إن الاقتراع بالبريد سيمنح حوالي20.6 مليون ناخب مسجل القدرة على تجنب لجان الاقتراع "حيث قد تكون صحتهم في خطر". وتجري ولايات متعددة بالفعل انتخابات بالتصويت عبر البريد بشكل كامل. دعا ناشطون في مجال الصحة العامة وحقوق التصويت إلى إجراء عملية اقتراع بالبريد على نطاق واسع في جميع أنحاء البلاد، غير أن العديد من الجمهوريين، بما في ذلك الرئيس دونالد ترامب، زعموا أنها ستكون أكثر عرضة للاحتيال والتزوير .

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