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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر تسجيل أكثر من 500 إصابة بكورونا في مرفق صناعي بغانا والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 9 مايو 2020
متابعات_ الخليج 365
قال جهاز الصحة في غانا أمس يوم الجمعة إن الاختبارات أثبتت إصابة أكثر من 500 عامل في مرفق صناعي بفيروس كورونا، وذلك في الوقت الذي قفز فيه إجمالي عدد الإصابات في غانا نحو 30 في المئة في يوم واحد.
وأضاف جهاز الصحة في بيان إن الاختبارات أثبتت إصابة 533 عاملا من بين 1300 عامل في المرفق الذي لم تذكر اسمه. وارتفع إجمالي عدد حالات الإصابة في غانا إلى 4012 مقابل 3091 حالة أول أمس الخميس منها 18 حالة وفاة.
ويمثل هذا أعلى عدد من الإصابات في غرب أفريقيا على الرغم من أن غانا أجرت أيضا أكبر عدد من الاختبارات في المنطقة.
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