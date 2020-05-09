إسقاط طائرة تركية قرب قاعدة "الوطية" الليبية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 9 مايو 2020

متابعات_ الخليج 365

أعلن الجيش الليبي، الجمعة، إسقاط طائرة تركية مسيرة، غربي العاصمة طرابلس، خلال محاولتها استهداف قاعدة الوطية العسكرية.



وقالت شعبة الإعلام الحربي (التابعة للجيش) إن منصات الدفاع الجوي أسقطت طائرة تركية مسيرة حاولت شن غارة جوية على قاعدة الوطية.

ومنذ ظهور الطيران التركي المسير في سماء طرابلس أسقط الجيش الليبي ما يزيد على ٩٠ طائرة منه، وفق بيانات القيادة العامة للجيش.

ومساء الأربعاء الماضي، أطلق الجيش الليبي عملية "طيور الأبابيل" لاستكمال تحرير طرابلس ودحر العدوان التركي.

وقال الناطق باسم القيادة العامة للجيش الليبي، اللواء أحمد المسماري، الجمعة، إن الفرق الفنية تمكنت من إعادة أربع طائرات حربية إلى العمل بعد تأهيلها.

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وأضاف المسماري في بيان أن هذه الطائرات توقفت لسنوات عديدة، والآن أصبحت دعما إضافيا للقوات الجوية.

كما أعلن الجيش أن مقاتلاته شنت سلسلة غارات استهدفت مقار الفصائل الموالية لتركيا ومخازن أسلحة شرق مدينة مصراتة (غرب).

وأوضحت شعبة الإعلام الحربي، في بيان مساء الخميس، أن سلسلة غارات جوية استهدفت تمركزات لمجموعات الحشد المليشياوي، وأخرى لمخازن الأسلحة والذخائر، بالإضافة لعدد من الضربات الجوية داخل مواقع للمليشيات بمنطقة القداحية جنوب بوقرين.

وتعد قاعدة الوطية الجوية أكبر بنية تحتية عسكرية، وتستطيع استيعاب وإيواء 7 آلاف عسكري، وتم بناؤها على أساس التحصينات المحيطة بها "التضاريس الجغرافية".

ويخشى قادة المليشيات من القاعدة التي تنطلق منها طائرات الجيش الليبي، لاستهداف الإرهابيين، وحاولوا عدة مرات استهداف القاعدة، واقتحامها منذ عام 2014، وباءت جميعها بالفشل.