اليونان: انتهاكات تركيا لحظر الأسلحة على ليبيا يتطلب ردا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 9 مايو 2020

متابعات_ الخليج 365

قال رئيس الأركان اليوناني الجنرال كوستاندينوس فلوروس إن استمرار خرق تركيا حظر توريد السلاح المفروض على ليبيا، والاستفزازات المتكررة لبلاده في بحر إيجة تتطلب ردا دوليا، وفق العين.



وطالب فلوروس، خلال مؤتمر عبر "فيديو كونفرانس" مع مسؤولي حلف شمال الأطلسي، الجمعة، باتخاذ إجراءات حول تصرفات تركيا المستفزة لليونان، والانتهاكات المتكررة لخرق حظر توريد الأسلحة الدولي وإرسال مرتزقة أجانب.

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وفي الأيام الماضية، قالت اليونان إن مقاتلات تركيا تخترق مقاتلاتها لمجالها الجوي، معلنةً أن دفاعاتها الجوية تصدت في أكثر من حادثة لتلك الانتهاكات التركية.

وتصاعدت حدة التوتر بين اليونان وتركيا بعد توقيع أردوغان والسراج مذكرتي تفاهم حول ترسيم الحدود البحرية، مع إصرار أنقرة على المضي في تنفيذها، رغم الاعتراضات الدولية والإقليمية.

وتؤكد اليوناني أن المذكرات التي وقعتها حكومة فايز السراج الليبية وتركيا تضع عقبات إضافية وتعرقل جهود مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لحل الأزمة، وأن السراج ليس لديه السلطة القانونية لتوقيع المذكرات أو الاتفاقيات بالنيابة عن الشعب.

وترى اليونان أن هذه الاتفاقية تؤجج الصراع في ليبيا والمنطقة، بجانب تسهيل التدفق المستمر للمعدات العسكرية والمرتزقة، ويخلق مشكلة كبيرة في بلدان المنطقة ودول البحر المتوسط، وتعد انتهاكا صارخا لقرارات مجلس الأمن.

وأثار توقيع هاتين الاتفاقيتين غضبا إقليميا ودوليا، واعتُبر محاولة تركية لمزاحمة اليونان في مياهها الاقتصادية، وهو أمر سبق للاتحاد الأوروبي التحذير من عواقب مضي أنقرة فيه.