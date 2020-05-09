شكرا لقرائتكم صحيفة بريطانية: أردوغان يتلاعب باللاجئين والدليل قصة ريما ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - في تحقيق مطول، سلطت صحيفة "ذا غارديان" The Guardian الضوء على جرائم الرئيس التركي رجب طيب أردوغان وتلاعبه بمأساة اللاجئين، وطلبه منهم اختراق الحدود اليونانية كوسيلة ضغط على أوروبا غير عابئ بأنين النساء وصرخات الأطفال.

وتقول الصحيفة: في بداية مارس، تجمع آلاف اللاجئين أمام بوابة بازاركولي الحدودية في تركيا بعد أن قال الرئيس أردوغان إنه "سيفتح البوابة" لأوروبا. وجاءت الخطوة كرد فعل على مقتل 33 جنديًا تركيًا في محافظة إدلب في 28 فبراير/شباط، وهي خطوة مصممة للضغط على الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي لدعم عمليته العسكرية في شمال سوريا. واتجه العديد من الحافلات إلى بازاركولي - بعضها نظمته السلطات التركية من إسطنبول - وسار آخرون على أقدامهم. وتخلى الناس عن المنازل التي كانوا يستأجرونها وباعوا كل ممتلكاتهم التي تركوها.

استخدام اللاجئين

وتحكي ريما، ممرضة سورية سابقة تبلغ من العمر 45 عامًا، قامت بتوثيق فظائع النظام السوري في مستشفى ميداني في درعا، ونقلت ما تملكه، وتركت مكان إقامتها المستأجرة ودفعت 500 ليرة تركية (56 جنيهاً إسترلينياً) للوصول إلى بازاركول. وكانت تأمل أن تجد طريقًا إلى أوروبا وإلى سويسرا حيث أختها لاجئة سياسية.

وعندما وصلت، أدركت بسرعة أن الحدود المغلقة تعني ببساطة أنها جزء من لعبة أكبر من قبل الحكومة التركية. وتقول: "أدركت أننا قيد الاستخدام".

واستخدمت القوات اليونانية الغاز المسيل للدموع وقنابل الصوت لصد الأشخاص الذين يحاولون العبور. وتدعي تركيا أن 150,000 شخص عبروا الحدود البرية والبحرية خلال هذه الفترة بينما تقدر اليونان الأرقام الرسمية بأقل من 3500.

لاجؤون سوريون في إزمير بتركيا

حرق خيام اعتقالات مهينة

وفي الأسابيع التالية، انتقلت ريما والآلاف الذين بقوا في بازاركول من كابوس إلى آخر مع تفشي الفيروس التاجي في أوروبا. ففي ليلة 26 مارس/آذار، أحرقت القوات التركية خيام أولئك الذين يعيشون في مخيم المهاجرين المؤقت وأجبرتهم على ركوب الحافلات، ونقلهم على بعد آلاف الأميال عبر البلاد إلى مخيمات الحجر الصحي.

وقد أظهر التحقيق كيف انتهى الأمر بعد مغادرة معسكرات الحجر الصحي ببعض الناس إلى اللجوء إلى شوارع إزمير. وتم وضع آخرين، بمن فيهم أطفال، في مرفق احتجاز في أنقرة. وقد تم تهديد بعض السوريين بالترحيل إلى "مناطق آمنة" في شمال سوريا.

وتقول الصحيفة هؤلاء هم ما تبقى من "نفوذ" تركيا على الاتحاد الأوروبي. قصصهم ليست سوى حفنة من أولئك الذين خاطروا وخسروا الكثير على الحدود الأوروبية في مارس.

وبعد أن شاهدت ريما خيمتها تحترق، اقتيدت إلى مخيم الحجر الصحي في ملاطية. وتقدر أنها كانت واحدة من حوالي 2300 شخص نقلوا أكثر من 1000 كيلومتر (620 ميلاً) بعيداً عن الحدود على الجانب الشرقي من تركيا. ولم يكن لديهم خيار سوى الذهاب، كما تقول: [القوات التركية] هددتنا بالأسلحة".

وتقول ريما إنهم كانوا تحت الحد الأدنى من توفير الغذاء والرعاية الطبية في ملاطية. وقد أُطلق سراحهم أخيرًا من الحجر الصحي في 16 أبريل/نيسان وأنزلوا في مقاطعة شمال شرقي طرابزون. ثم قامت السلطات المحلية بالتقاط مجموعة مؤلفة من 50 شخصًا، بمن فيهم ريما، لم يكن لديهم أموال للسفر المتواصل، واقتيدوا إلى مرفق احتجاز في أنقرة على بعد 800 كيلومتر.

من معبر بازاكولي علة الحدود التركية اليونانية "أرشيفية"

نساء وأطفال يصرخون

وتظهر مقاطع الفيديو النساء يصرخن والأطفال يبكون وهم يصلون إلى المنشأة. تقول ريما إن الجميع رفضوا في البداية النزول من الحافلة، عندما أدركوا أنهم على وشك الاعتقال مرة أخرى.

Advertisements

وتقول: "عاملونا مثل المعتقلين والمجرمين". وتمكنت من الاحتفاظ بهاتفها على الرغم من أن الآخرين أخذوا هواتفهم. وقالت "يمكنني التواصل وتوثيق ما عانى الناس في هذا السجن." تظهر الصور التي تشاركها الأطفال الجالسين على أسرّة بطابقين. لقد قاموا بإضراب عن الطعام، احتجاجا على الظروف وتقول ريما إنه لا يوجد حليب للأطفال.

لقد تم استخدام آلاف اللاجئين كوسيلة ضغط سياسية أو أدوات ابتزازية عمر فاروق، عضو البرلمان عن الحزب الديمقراطي الشعبي وعضو لجنة حقوق الإنسان في تركيا

وقالت ريما للسجانين "رئيسكم هو الذي أعلن لنا أن الحدود مفتوحة، رئيسكم! لقد شجعنا على المغادرة، وكان يقول لنا أن نندفع على البوابة اليونانية وأنها لن تفتح دون ضغط".

وبعد 5 أيام أُطلق سراحهم. وكانت ريما قد فقدت المنزل الذي كانت تستأجره في قونية بعد أن فقدت أموالها. ولا يمكن لريما العودة إلى سوريا بسبب أنشطتها الإعلامية السابقة. كما أنها قلقة من ترحيلها إلى "مناطق آمنة" أنشأتها تركيا في شمال سوريا. وهي تخشى أن تكون هذه المناطق في أيدي النظام في المستقبل القريب. وتساءلت "لماذا أثق في وعود أردوغان بإنشاء مناطق آمنة في سوريا بعد كل ما رأيناه من الدولة التركية؟".

وقال عمر فاروق، عضو البرلمان عن الحزب الديمقراطي الشعبي وعضو لجنة حقوق الإنسان في تركيا، لصحيفة "ذا غارديان" إن اللاجئين في بازاركولي استخدموا كبيادق سياسية.

الرئيس التركي رجب طيب أردوغان

وأضاف: "لقد تم استخدام آلاف اللاجئين كوسيلة ضغط سياسية أو أدوات ابتزازية. وشهد عمر ببعض الأحداث التي وقعت في بازاركولي بصفته عضوا في لجنة حقوق الإنسان". وقال إن التهديد بفتح الحدود أمام اللاجئين هو "ابتزاز للغرب".

وقال إن "أردوغان سياسى براغماتي.. أولئك الناس الذين لقوا حتفهم، أو [أصيبوا]، أصبحوا بائسين، فقدوا ممتلكاتهم، هم مجرد ضحايا لأردوغان. يمكنه بناء مثل هذه اللعبة مرة أخرى".

تركيا تطلب من مصابي كورونا الانتقال إلى أوروبا

وحتى بعد الحجر الصحي، وجد اللاجئون الذين كانوا في بازاركولي أنفسهم في وسط لعبة سياسية. حيث ظهرت قصص في وسائل الإعلام اليونانية في بداية أبريل/نيسان تشير إلى أن تركيا تخطط لإرسال مهاجرين مصابين بفيروس كورونا "كوفيد-19" إلى أوروبا.

وجاءت إحدى القصص في صحيفة "كاثيميريني" اليونانية تحت عنوان: "تركيا تدفع المهاجرين المصابين بكوفيد-19 إلى العبور إلى اليونان، كما يعتقد المسؤولون".

ونوهت صحيفة "ذا غارديان" بأنها اتصلت بممثلين في وزارة الصحة التركية لتوضيح تفاصيل إخلاء بازاركولي والمخيمات، لكنها لم تتلق أي رد.