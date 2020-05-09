تسجيل 199 حالة وفاة جديدة و1906 إصابات بفيروس "كورونا" في المسكيك

أعلنت وزارة الصحة في ​المكسيك​ "تسجيل 1906 حالات إصابة جديدة مؤكّدة بفيروس "كورونا" المستجد، و199 حالة وفاة جديدة، ليرتفع إجمالي عدد حالات الإصابة في البلاد إلى 31522، والوفيات إلى 3160".

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