وفاة طفل في الخامسة بمرض يرجح أنه مرتبط بكوفيد-19 في نيويورك

أعلن حاكم ولاية ​نيويورك​ ​أندرو كومو​ ​وفاة طفل​ في الخامسة من العمر بمرض التهابي عوارضه قريبة من "مرض كاواساكي" المرتبط على الأرجح بكوفيد-19. وأوضح بأن هناك 73 طفلا سجلت لديهم عوارض مماثلة في الولاية، مشيرا إلى أن السلطات الصحية تحقق في وفاة الطفل والحالات الأخرى.

وأضاف "سجلت وفاة واحدة بسبب ذلك وقد يكون هناك آخرون نحقق بشأنهم".، معددا سلسلة عوارض يفترض أن تدفع الآباء إلى استشارة طبيب إذا ظهرت.

وذكرت قناة "سي بي اس" أن طفلا في السابعة من العمر توفي الأسبوع الماضي في إحدى ضواحي نيويورك بعوارض مماثلة.

ومنذ أسبوعين، سجلت عشرات الحالات المماثلة في ​الولايات المتحدة​ وكذلك في ​فرنسا​ و​بريطانيا​ و​إيطاليا​ و​اسبانيا​ لأطفال ظهرت عليهم عوارض "مرض كواساكي" النادر. ولم يتم تأكيد ارتباطه بكوفيد-19 رسميا لكن العلماء يرجحون ذلك.

وفي نيويورك، كانت السلطات ​البلدية​ ذكرت الثلاثاء أن 15 طفلا أدخلوا إلى ​مستشفيات​ بسبب عوارض مماثلة بينها التهابات جلدية وآلام في ​البطن​ وإقياء أو إسهال.