سلطات باكستان كشفت أن مئات المواطنين العائدين من الشرق الأوسط مصابون بكورونا

كشفت سلطات ​باكستان​ أنّ مئات من مواطنيها العائدين من ​الشرق الأوسط​، قد ثبُتت إصابتهم بفيروس "كورونا" المستجدّ عند رجوعهم إلى البلاد.

وأوضح رئيس حكومة إقليم السند مراد علي شاه، في مؤتمر صحافي، أنّ "من بين 2069 شخصًا أُعيدوا حتّى الآن إلى السند، هناك 516 ثبتت إصابتهم بـ"كوفيد 19". أمّا في إقليم خيبر بختونخوا الشمالي الغربي، فلفت مسؤول كبير لوكالة "فرانس برس"، أنّه "تمّ إحصاء 211 مصابًا من أصل زهاء 1600 شخص عادوا من الخارج".

وقد أعادت باكستان حتّى الآن نحو عشرين ألفًا من مواطنيها الّذين كان عدد كبير منهم يعيش في ​دول الخليج​، حيث فقدوا وظائفهم نتيجة الانهيار الاقتصادي المرتبط بالوباء.

