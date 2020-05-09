التحكم المروري: لمضاعفة الإنتباه والقيادة بهدوء تفاديا للانزلاقات بسبب تساقط الأمطار

طلبت "​غرفة التحكم المروري​" التابعة لقوى الأمن الداخلي، من السائقين "مضاعفة الإنتباه وتوخّي الحذر و​القيادة​ بهدوء تفاديًا للانزلاقات بسبب تساقط ​الأمطار​". وطلبت منهم أيضًا "توخّي الحذر والقيادة بهدوء على أوتوستراد ​الصياد​ باتجاه ​بيروت​، بسبب حوادث عدّة في المكان".

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