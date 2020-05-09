أكّد مسؤول مالي لصحيفة "الشرق الأوسط"، أنّ "على السلطات اللبنانية أن تُدرك أنّ التعاقد مع "​صندوق النقد الدولي​" يختلف عن التعاملات السابقة مع الدول والمؤسّسات المانحة الّتي لبّت طلبات الإعانات والدعم في مؤتمرات ​باريس​ الثلاثة. فالصندوق يؤمّن التمويل على دفعات، ربطًا بمدى تقدّم ​الحكومة​ بتنفيذ البرنامج الّذي يرسو عليه الاتفاق الثنائي".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر مسؤول مالي للشرق الأوسط: صندوق النقد يؤمن التمويل على دفعات بحسب تقدم الحكومة بتنفيذ برنامج متفق عليه لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.