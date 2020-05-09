وزير الاقتصاد والتجارة راوول نعمه ترأس اجتماع المجلس الوطني لسياسة الأسعار

ترأس ​وزير الاقتصاد​ والتجارة ​راوول نعمه​ اجتماع المجلس الوطني ل​سياسة​ الأسعار، في ​السراي الحكومي​، قبل ظهر أمس، في حضور المدير العام ل​وزارة الاقتصاد والتجارة​ بالإنابة موسى كريّم، المديرة العامة لادارة الاحصاء المركزي د. مرال توتاليان، المديرة العامة ل​وزارة العمل​ مارلين عطالله، مدير ​حماية المستهلك​ طارق يونس، مدير الاحصاءات في ​مصرف لبنان​ شكري مونس، ممثل ​وزارة الزراعة​، ممثل عن المالية العام، ممثل عن ​جمعية الصناعيين​ اللبنانيين، ممثل عن ​جمعية مصارف لبنان​، ومندوبين عن ​الاتحاد العمالي العام​.

استهل الاجتماع بكلمة للوزير نعمه أشار فيها إلى دور المجلس الوطني لسياسة الأسعار المهم جداً على صعيد توفير السلع للمستهلكين وضبط اسعارها، وخصوصاً أنه يضم كلّ الإدارات المعنية، وهذا التعاون له أهمية لدرس كيفية ضبط الأسعار لأنّ التنسيق بين الهيئات المعنية يساعد على ضبط التلاعب بالأسعار والاحتكار وإخفاء السلع. وشدّد نعمه على أهمية تفعيل المنافسة التي تبقى هي الأساس في تجارة السلع.

وأضاف: إنّ المراقبة والتتبع هي من المهمّات الأساسية لمنع المخالفات وبمساعدة الهيئات المعنية ستسهل مهمات الرقابة والمتابعة، ما يساعد على ضبط الأمور وفقاً لنصوص القانون. ثم بدأ المجلس مناقشة البنود الواردة في جدول الأعمال.

وفي نهاية الاجتماع، قال الوزير نعمه: العنوان العريض اليوم هو ​الأمن​ الغذائي، وحماية المستهلك هدفنا الأول والأخير في ظل ​ارتفاع الاسعار​ عالمياً و​الأزمة​ الاقتصادية التي نمر بها، ونحن بصدد اعداد لائحة بالمواد الأساسية بالتنسيق مع وزارتي الزراعة و​الصناعة​ وارسال اللائحة مع الكميات المطلوبة الى مصرف لبنان لدعم المستوردين ب​الدولار​، كما نعمل على قرار بتحديد نسب الأرباح على المواد الأساسية.

وذكر نعمه بأنّ الوزارة لن تتهاون في موضوع حماية المستهلك وستضع كلّ إمكاناتها لضبط الأسعار ضمن سياسة واضحة تحمي المستهلك اللبناني.