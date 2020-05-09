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شكرا لقرائتكم خبر عن "شحنة طبية مغشوشة" تفضح تركيا في بريطانيا والان مع التفاصيل
السبت 9 مايو 2020
قررت بريطانيا إعادة شحنة كبيرة من المعدات الطبية إلى تركيا، لكونها لا تتوافق مع معايير المملكة المتحدة في ظل أزمة فيروس كورونا المستجد.
والشهر الماضي، أعلنت بريطانيا قرب وصول أسطول من طائرات الشحن التابعة لسلاح الجو الملكي قادمة من تركيا محملة بشحنة "كبيرة جدا" من معدات الوقاية الشخصية الموجهة لهيئة الخدمات الصحية الوطنية، في ظل تحذيرات ملحة بشأن نقص المعدات.
لكن بعد أكثر من أسبوعين، تبين أن كل قطعة من الـ400 ألف بذلة واقية وصلت أخيرًا جرى احتجازها بعدما تبين أنها لا تتوافق مع معايير المملكة المتحدة، وفق الصحيفة.
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