- 1/3
- 2/3
- 3/3
شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر إقلاع أول رحلتين من الإمارات إلى الهند لإجلاء عالقين بسبب "كورونا" والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 9 مايو 2020
متابعات_ الخليج 365
أقلعت، امس أول رحلتين من دولة الإمارات إلى جمهورية الهند تحملان على متنهما 350 مواطنا هنديا، بعد السماح للرحلات الجوية بالعبور من خلال مطارات الدولة.
واتخذت وزارة الخارجية والتعاون الدولي في الإمارات جميع الإجراءات اللازمة لتسهيل عملية إجلاء رعايا جمهورية الهند الذين لم يتمكنوا من العودة إلى ديارهم بعد تعليق جميع الرحلات الجوية من وإلى دولة الإمارات، وذلك بالتنسيق مع سفارة وقنصلية الهند لدى الدولة.
وأكد خالد عبدالله بالهول، وكيل وزارة الخارجية والتعاون الدولي، حرص الوزارة على سير العمل على أكمل وجه وتسهيل جميع الإجراءات اللازمة لإجلاء رعايا جمهورية الهند، وذلك بالتنسيق مع جميع الجهات المعنية داخل الدولة.
من جانبه، أشاد بافان كابور، سفير جمهورية الهند المعين لدى الدولة، بجهود دولة الإمارات ووزارة الخارجية والتعاون الدولي في تسهيل إجراءات مغادرة رعايا الهند إلى بلادهم على عدة مراحل من خلال مطارات الدولة.
وثمّن التنسيق المتميز بين البلدين الصديقين في هذا الصدد، وتسهيل وإنهاء إجراءات مغادرة أبناء الجالية الهندية في وقت قياسي، مشيدا بالإجراءات والتدابير الصحية التي تم اتخاذها من قبل الجهات الصحية في الإمارات لضمان خلو جميع ركاب الطائرة من فيروس كورونا قبل صعودهم للطائرة عائدين إلى بلادهم.
كانت هذه تفاصيل خبر إقلاع أول رحلتين من الإمارات إلى الهند لإجلاء عالقين بسبب "كورونا" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.