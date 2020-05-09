ولي عهد ابوظبي يوجه بسداد تكاليف علاج حالات كورونا الحرجة بالخلايا الجذعية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 9 مايو 2020

متابعات_ الخليج 365

وجَّه الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، بسداد تكاليف علاج الحالات الحرجة المصابة بفيروس كورونا (كوفيد – 19) عن طريق الخلايا الجذعية.



وتأتي مبادرة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان بعد إعلان مركز أبوظبي للخلايا الجذعية مؤخراً تمكنه من الوصول إلى هذا العلاج المساعد ونجاح تجربة العلاج في الإمارات على 73 حالة، إذ شفيت وظهرت نتيجة الفحص سلبية بعد إدخال العلاج إلى الرئتين من خلال استنشاقه بواسطة رذاذ ناعم.

وتهدف المبادرة إلى تعزيز وتشجيع الأبحاث الطبية لتطوير علاج داعم للمصابين بفيروس كورونا المستجد بالإمكانات البشرية والفنية وتوفير المستلزمات والتقنيات الخاصة به وتسهيل إجراءات تعميمه على جميع مستشفيات الإمارات.

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ويستهدف العلاج بالخلايا الجذعية الحالات الحرجة، إذ يعكس هذا العلاج إضافة إلى الإجراءات الطبية المتخذة، تضافر الجهود وسعي الإمارات للإسهام في وضع حد لوباء كورونا.

وكان مركز أبوظبي للخلايا الجذعية، أعلن عن تمكنه من الوصول إلى هذا العلاج الداعم، إذ يساعد المرضى على التغلب على الأعراض التي يسببها فيروس كورونا المستجد، لكنه لا يقضي على الفيروس نفسه.

ويستهدف التأثير العلاجي تجديد خلايا الرئة وتعديل استجابتها المناعية لمنعها من المبالغة في رد الفعل على عدوى كورونا، والتسبب في إلحاق الضرر بمزيد من الخلايا السليمة.

وجرى تقديم العلاج للمرضى تزامناً مع التدخل الطبي التقليدي وسيستمر تطبيقه كداعم لبروتوكولات العلاج المعمول بها وليس كبديل لها.