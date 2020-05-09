نعى فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، الدكتور محمد الأنور حامد عيسى، أستاذ العقيدة والفلسفة بكلية أصول الدين بالقاهرة.
وقال شيخ الأزهر في منشور له على صفحته الرسمية على فيسبوك، السبت، "نحتسب عند الله بمزيد من الرضا بقضاء الله وقدره، العالم الجليل والمفكر الكبير الأستاذ الدكتور محمد الأنور حامد عيسى، أحد كبار أساتذة العقيدة والفلسفة بكلية أصول الدين بالقاهرة". حسبما نشر موقع "مصراوي".
وقال شيخ الأزهر، إن الدكتور محمد الأنور أثرى المكتبة الأزهرية والإسلامية بالكثير من المؤلفات في العقيدة والأديان والفكر الإسلامي، وستظل كتبه ومؤلفاته نهرًا يرتوي منه طلاب العلوم الشرعية، فاللهم اجعل علمه شفيعًا له يوم القيامة.
وتابع شيخ الأزهر:" أسأل الله أن يتغمده بواسع رحمته، وأن يرزق أهله الصبر والسلوان، ولا حول ولا قوة إلا بالله".
وقال شيخ الأزهر- في بيان اليوم: إن "العالم الراحل أثرى المكتبة الأزهرية والإسلامية بالكثير من المؤلفات النافعة في العقيدة والأديان والفكر الإسلامي، وستظل كتبه ومؤلفاته نهرًا يرتوي منه طلاب العلوم الشرعية، فاللهم اجعل علمه شفيعًا له يوم القيامة". حسبما نشر موقع "اليوم السابع".
كانت هذه تفاصيل خبر شيخ الأزهر ينعى المفكر الإسلامي محمد الأنور: مؤلفاته ستظل نهرا للطلاب وأثرت المكتبة الإسلامية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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