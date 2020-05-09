مستشفى بشري: حالتان ايجابيتان بكورونا وعشر حالات شفاء

أعلنت إدارة مستشفى بشري الحكومي عن تسجيل حالتان ايجابيتان بفيروس كورونا في بشري اليوم الأولى لأحد الأشخاص من سكّان بيروت والثانية لعاملة من الجنسية الاثيوبية.
كما أعلنت عن عشر حالات شفاء وهم :
- عبير يوسف طوق.
- أميرة جوزيف أبي راشد لظم.
- شفيقة حنّا سكر.
- شربل بشارة طوق.
- فريدة منصور لظم.
- أديبة منصور سكر في م. سيِّدة المعونات.
- سجيع يوسف نهرا.
- سيرال طوني لظم.
- وهيبة منصور سكر في م. سيِّدة المعونات
- زمرد منصور لظم."
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