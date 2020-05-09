مستشفى بشري: حالتان ايجابيتان بكورونا وعشر حالات شفاء

أعلنت إدارة ​مستشفى بشري​ الحكومي عن تسجيل حالتان ايجابيتان ب​فيروس كورونا​ في بشري اليوم الأولى لأحد الأشخاص من سكّان ​بيروت​ والثانية لعاملة من الجنسية الاثيوبية.

كما أعلنت عن عشر ​حالات​ شفاء وهم :

- عبير ​يوسف طوق​.

- أميرة جوزيف أبي راشد لظم.

- شفيقة حنّا سكر.

- شربل بشارة طوق.

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- فريدة منصور لظم.

- أديبة منصور سكر في م. سيِّدة المعونات.

- سجيع يوسف نهرا.

- سيرال طوني لظم.

- وهيبة منصور سكر في م. سيِّدة المعونات

- زمرد منصور لظم."