خبير دولي للجمهورية: صندوق النقد قد يفرض شروطا مسبقة قبل الموافقة على بدء تمويل خطة الحكومة

كشف خبير دولي لصحيفة "الجمهورية"، أنّ "​صندوق النقد الدولي​" قد يفرض شروطًا مسبقة قبل الموافقة على بدء تمويل الخطّة الاقتصاديّة للحكومة، وهذا الأمر سيرفع سقف التحدّي بالنسبة إلى ​الحكومة​، لأنّها ستكون مطالَبة في البدء بتنفيذ الإصلاحات قبل الحصول على أي فلس من الصندوق".

ولفت إلى أنّ "بذلك، يكون الوضع شبيهًا بأموال "​مؤتمر سيدر​" الّتي كان ينبغي أن تتدفّق، بعد بدء ​لبنان​ تنفيذ إصلاحات مُتّفَق عليها، وهو الأمر الذي لم يحصل. وبالتالي، هناك قلق من أن تتكرّر تجربة "سيدر" مع "صندوق النقد الدولي"، ويُترَك لبنان لمواجهة مصيره لوحده".