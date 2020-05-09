خبير دولي للجمهورية: صندوق النقد قد يفرض شروطا مسبقة قبل الموافقة على بدء تمويل خطة الحكومة

كشف خبير دولي لصحيفة "الجمهورية"، أنّ "صندوق النقد الدولي" قد يفرض شروطًا مسبقة قبل الموافقة على بدء تمويل الخطّة الاقتصاديّة للحكومة، وهذا الأمر سيرفع سقف التحدّي بالنسبة إلى الحكومة، لأنّها ستكون مطالَبة في البدء بتنفيذ الإصلاحات قبل الحصول على أي فلس من الصندوق".
ولفت إلى أنّ "بذلك، يكون الوضع شبيهًا بأموال "مؤتمر سيدر" الّتي كان ينبغي أن تتدفّق، بعد بدء لبنان تنفيذ إصلاحات مُتّفَق عليها، وهو الأمر الذي لم يحصل. وبالتالي، هناك قلق من أن تتكرّر تجربة "سيدر" مع "صندوق النقد الدولي"، ويُترَك لبنان لمواجهة مصيره لوحده".
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