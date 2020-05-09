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محمود قعفراني قدم المساعدات الى وزارة الخارجية في ساحل العاج

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استكمل رئيس منظمة "CHANTRY GARDEN MEDICAL FOUNDATION" السيد محمود قعفراني خطته في تقديم ال​مساعدات​ الطبية والغذائية الى بلده الثاني ​ساحل العاج​ في ظل جائحة ​​، وقد قدم المساعدات الى ​وزارة الخارجية​ في ساحل العاج، بحضور مدير عام الخارجية السيد DAOUDA DIABATE، وحضور سفراء ساحل العاج حيث قدم كل مستلزمات ​الوقاية​ الطبية، إضافة الى مساعدات غذائية.

وفي كلمة له، شكر مدير عام الخارجية السيد محمود قعفراني على تفانيه في خدمة ابناء ساحل العاج، معتبراً عمله بمثابة شهادة لسلوك اللبناني المغترب الذي عرف عنه الوفاء ورد الجميل.

في المقابل، عبر السيد محمود قعفراني عن حبه لساحل العاج، والوقوف معه على اعتباره واجب تفرضه الظروف. كما وعد بإستكمال خطته حتى اختفاء الوباء وعودة الناس سالمين الى أعمالهم وحياتهم.

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